Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Виннипегом"

"Виннипег" на своем льду потерпел поражение от "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Дублем в составе гостей отметился россиянин Владимир Тарасенко. Кроме того, российский нападающий был признан первой звездой встречи.
В другой встрече "Флорида" с Евгением Дадоновым и Максимом Маминым на льду уступила "Лос-Анджелесу" (1:3).
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Виннипег" - "Сент-Луис" - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
Голы: ТАРАСЕНКО - 22 (Стин), 24:18 - 0:1. Берглунд - 8 (Бортуццо, Шворц), 30:13 - 0:2. Стин - 12 (Пьетранджело), 31:39 - 0:3. Коннор - 18 (Рословик), 37:33 - 1:3. Лайне - 25 (бол., Коннор, Уилер), 51:39 - 2:3. ТАРАСЕНКО - 23 (Боумистер), 52:45 - 2:4. Шворц - 17 (мен., п.в.), 59:57 - 2:5.
Вратари: Хеллебайк (58:09 - 59:57) - Аллен.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 22 (5+7+10) - 27 (9+10+8).
Наши: Куликов (15:16/0/-1) - Барбашев (12:24/0/0), Тарасенко (15:51/7/2).
Виннипег. Bell MTS Place.
"Флорида" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Экблад - 11 (бол., Мальгин, Матесон), 11:32 - 1:0. Шор - 4 (Форборт, Эндреофф), 23:09 - 1:1. Бродзински - 3 (Форборт), 36:03 - 1:2. Копитар - 22 (Иафалло, Форборт), 40:25 - 1:3.
Вратари: Сятери (56:48) - Куик.
Штраф: 12 - 14.
Броски: 36 (8+16+12) - 26 (11+9+6).
Наши: Дадонов (21:03/2/-1), Мамин (10:04/1/0) - -.
Майами. BB&T Center.
Дополнительная информация
- Виннипег Джетс
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Сент-Луис Блюз
- Флорида Пантерз
- Владимир Тарасенко
- Евгений Дадонов
- Максим Мамин (Флорида/Спрингфилд)
gibson
А ведь никто не ожидал, что Сен-Луис бахнет мощный Виннипег, с вернувшимся Шайфли?:-)
11:17
ростовский свин
Werewolf...да я понимаю-) я даже знаю что он о этом матче представления не имеет,что там было.
10:49
Werewolf
ростовский свин_____Да он тупо вбрасывает ) Ничего ты ему не докажешь ))
10:35
ростовский свин
Бней Йегуда..перестань уже-) тарас классный снайпер -первую шайбу он забил чудовищным броском -думаю такие броски не возьмет ни один кипер, блюз плох -поэтому сезон тарс проводит средний. вэтом матче музыканты хоть и выиграли ,НО виннипег был каким то тяжелым, привычной скорости не было ,пег не реализовывал моменты-например при счете 0-0 , дефы луиса подарили шайбу на пятаке коппу =будь там кто то из топ 6 это гол,но копп сыграл примитивно,сам же пег слабо играл в обороне -2и 4 шайбы -провал защиты, 3 шайба ошибка хэллебайка,наброс на пятак безобидный он откинул щитком на игрока луиса -и растрел пустого угла ворот.Пятая шайба пустые ворота.А так матч был абсолютно равным.Пегу порой удавались фирменые бытырые атаки с перепасом,но редко.Лайне в 3 периоде был хорош -бросок у него тоже как и у тараса чудовищный.
10:21
_Металлург_
Похоже пень иуда проголодался за то время, пока ему методички пишут. И от голода совсем мозги отказывать стали, кроме пустострела ничего придумать не может. Жаль, одним клоуном меньше осталось.
09:40
Бней Йегуда
О, это пустострел еще жив чтоли?)))
09:20
spetrov
но какой же у Вовы лютый кистевой бросок. ----- Не говори. Вроде известный факт, но каждый раз поражаешься.
08:37
spetrov
И.Рабинер мимо проехал? :) И Володя разродился, с чем его и поздравляем.
08:37
ростовский свин
неожиданный результат . ставочка не сыграла-(
08:12
Долго наблюдал за идиотами на эт
Прорвало Вову немного, может сейчас воспрянет
07:21
Sn0w
Вы смотрите, у СЛБ есть Тарасенко! Первый гол конечно забавный, внешне так лениво, но какой же у Вовы лютый кистевой бросок.
07:19