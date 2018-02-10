Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу над "Виннипегом"

"Виннипег" на своем льду потерпел поражение от "Сент-Луиса" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). Дублем в составе гостей отметился россиянин Владимир Тарасенко. Кроме того, российский нападающий был признан первой звездой встречи.

В другой встрече "Флорида" с Евгением Дадоновым и Максимом Маминым на льду уступила "Лос-Анджелесу" (1:3).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Сент-Луис" - 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)

Голы: ТАРАСЕНКО - 22 (Стин), 24:18 - 0:1. Берглунд - 8 (Бортуццо, Шворц), 30:13 - 0:2. Стин - 12 (Пьетранджело), 31:39 - 0:3. Коннор - 18 (Рословик), 37:33 - 1:3. Лайне - 25 (бол., Коннор, Уилер), 51:39 - 2:3. ТАРАСЕНКО - 23 (Боумистер), 52:45 - 2:4. Шворц - 17 (мен., п.в.), 59:57 - 2:5.

Вратари: Хеллебайк (58:09 - 59:57) - Аллен.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 22 (5+7+10) - 27 (9+10+8).

Наши: Куликов (15:16/0/-1) - Барбашев (12:24/0/0), Тарасенко (15:51/7/2).

Виннипег. Bell MTS Place.

"Флорида" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Экблад - 11 (бол., Мальгин, Матесон), 11:32 - 1:0. Шор - 4 (Форборт, Эндреофф), 23:09 - 1:1. Бродзински - 3 (Форборт), 36:03 - 1:2. Копитар - 22 (Иафалло, Форборт), 40:25 - 1:3.

Вратари: Сятери (56:48) - Куик.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 36 (8+16+12) - 26 (11+9+6).

Наши: Дадонов (21:03/2/-1), Мамин (10:04/1/0) - -.

Майами. BB&T Center.