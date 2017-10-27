Дубль Бучневича помог "Рейнджерс" обыграть "Аризону"

"Рейнджерс" обыграл "Аризону" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что гости потерпели уже десятое поражение в десяти стартовых встречах сезона.

В составе победителей дублем отметился нападающий Павел Бучневич. Россиянин провел на льду 14 минут, за которые нанес два броска по воротам и заработал показатель полезности "+3". Два года на счету Михаэля Грабнера и один у Криса Крайдера. У "Аризона" отличились Клейтон Келлер и Энтони Дюклер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" – "Аризона" – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)