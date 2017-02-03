"Детройт" выставил Марченко на драфт отказов

Защитник "Детройта" Алексей Марченко может продолжить карьеру в другом клубе. Клуб выставил россиянина на драфт отказов, сообщает TVA Sports. В текущем сезоне 25-летний хоккеист провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков.
Марченко является воспитанником ЦСКА, а за "Детройт" выступает с 2013 года. Всего в "регулярке" НХЛ он провел 110 игр, в которых записал на свой счет 19 (3+16) баллов. "Детройт" выбрал Марченко на драфте-2011 в седьмом раунде под общим 205-м номером.
1st~Tornado
в Торонто будет здорово
21:30
bezik
В Торонто он точно бы пригодился. В Вашингтон вряд ли. Колорадо надо подсуетиться, им такой надежный домосед пригодится в будущем. Может и «огонькам» пригодиться
21:25
Упёртый русский
Торонто, Аризона или даже Вашингтон. Посмотрим.
21:16
Упёртый русский
Да, пора Детройту проезжать мимо ПО. С таким бездарным менеджментом... Можно так и Кронваля выставить - а чего, пенсионер уже... Марченко в следующем сезоне будет защем 1-2 пары в другой команде. Интересно, кто первый подсуетится? ;)
21:12
1st~Tornado
маразм
21:01