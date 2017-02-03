20:46 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Детройт" выставил Марченко на драфт отказов

0
0
0
5

Защитник "Детройта" Алексей Марченко может продолжить карьеру в другом клубе. Клуб выставил россиянина на драфт отказов, сообщает TVA Sports. В текущем сезоне 25-летний хоккеист провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков.

Марченко является воспитанником ЦСКА, а за "Детройт" выступает с 2013 года. Всего в "регулярке" НХЛ он провел 110 игр, в которых записал на свой счет 19 (3+16) баллов. "Детройт" выбрал Марченко на драфте-2011 в седьмом раунде под общим 205-м номером.

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

1st~Tornado

в Торонто будет здорово

21:30

bezik

В Торонто он точно бы пригодился. В Вашингтон вряд ли. Колорадо надо подсуетиться, им такой надежный домосед пригодится в будущем. Может и «огонькам» пригодиться

21:25

Упёртый русский

Торонто, Аризона или даже Вашингтон. Посмотрим.

21:16

Упёртый русский

Да, пора Детройту проезжать мимо ПО. С таким бездарным менеджментом... Можно так и Кронваля выставить - а чего, пенсионер уже... Марченко в следующем сезоне будет защем 1-2 пары в другой команде. Интересно, кто первый подсуетится? ;)

21:12

1st~Tornado

маразм

21:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ