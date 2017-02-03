"Детройт" выставил Марченко на драфт отказов

Защитник "Детройта" Алексей Марченко может продолжить карьеру в другом клубе. Клуб выставил россиянина на драфт отказов, сообщает TVA Sports. В текущем сезоне 25-летний хоккеист провел 30 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (0+6) очков.

Марченко является воспитанником ЦСКА, а за "Детройт" выступает с 2013 года. Всего в "регулярке" НХЛ он провел 110 игр, в которых записал на свой счет 19 (3+16) баллов. "Детройт" выбрал Марченко на драфте-2011 в седьмом раунде под общим 205-м номером.