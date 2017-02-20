"Детройт" на выезде обыграл "Питтсбург", Малкин очков не набрал

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл "Питтсбург" со счетом 5:2.

Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин провел на льду больше 20 минут, но очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Детройт" – 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Голы: Дженсен – 3 (Абделькадер, Атанасиу), 8:48 – 0:1. Кюнхакль – 3 (мен., Летанг), 14:09 – 1:1. Отт – 3 (Шихан), 16:29 – 1:2. Татар – 14 (Зеттерберг, Манта), 40:27 – 1:3. Ванек – 15, 42:16 – 1:4. Кросби – 32 (Гюнтцель), 42:23 – 2:4. Гленденинг – 3 (п.в., Отт, Зеттерберг), 59:08 – 2:5.

Вратари: Мюррей (57:48 – 57:56, 58:51 – 59:08) – Мразек.

Штраф: 12 – 12.

Броски: 26 (9+11+6) – 24 (10+6+8).

Наши: Малкин (20:32/1/-2) – -.

19 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.