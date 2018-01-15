Дано получил сотрясение мозга после попадания шайбы в голову

У нападающего "Монреаля" Филлипа Дано диагностировано сотрясение мозга, утверждает TSN. Форвард получил травму головы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (4:3 Б).

Шайба после броска Здено Хары попала в незащищенную часть головы Дано, врачи более десяти минут оказывали пострадавшему помощь, после чего унесли его на носилках. Хоккеист был доставлен в больницу после чего отпущен домой.

Дано в текущем сезоне провел 43 матча и набрал 23 (7+16) очка.