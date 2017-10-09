Бучневич - третья звезда матча против "Монреаля"

Сегодня "Рейнджерс" победил "Монреаль" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Третьей звездой встречи признан нападающий Павел Бучневич. 22-летний россиянин отметился голевой передачей и двумя бросками по воротам за 17 минут на льду.

Первая звезда матча – голкипер "Нью-Йорка" Хенрик Лундквист, который отразил 34 броска по своим воротам и провел 62-й сухой матч в лиге.

Нападающий Мика Зибанежад признан вторым лучшим игроков встречи. На его счету гол и четыре броска в этой встрече.