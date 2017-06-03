Брызгалов разбил машину, окрашенную в цвета "Питтсбурга"

Бывший голкипер "Анахайма" Илья Брызгалов в своем Твиттере опубликовал фотографию в преддверии третьего матча финальной серии Кубока Стэнли между "Нэшвиллом" и "Питтсбургом" (0-2) в серии. На фотографии Брызгалов стот на разбитой машине в цветах "Пингвинов" с кувалдой в руке.
Для болельщиков "Нэшвилла" это стало традицией – они разбивали машины всех соперников этого розыгрыша плей-офф – "Чикаго", "Сент-Луиса" и "Анахайма". Разбивать машину начинают в начале серии и заканчивают после последнего матча.
– Мой первый легальный акт вандализма, – написал Брызгалов.
My first legal act of vandalism 😁@PlayersTribune pic.twitter.com/pDeDHnXRDc– bryzgoalie30 (@bryzgoalie30) 3 июня 2017 г.