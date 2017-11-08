Брэйден Шенн: "Мы с Тарасенко и Шворцем дополняем друг друга"

Нападающий "Сент-Луиса" Брэйден Шенн отметил хорошее взаимопонимание с партнерами по звену Владимиром Тарасенко и Джейденом Шворцем. Каждый из них забросил по шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (3:1).

– У Тарасенко и Шворца много разных навыков, – цитирует официальный сайт НХЛ Шенна. – Каждый чем-то дополняет других. Тарасенко здорово бросает из любой позиции, Шворц отлично прессингует и забирает шайбу. Мы все дополняем друг друга и работаем как единой целое.