Брент Сибрук: "Панарин - задиристый парень"

Защитник "Чикаго" Брент Сибрук после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Сент-Луисом" (2:1 ОТ) выразил уверенность в том, что нападающий Артемий Панарин не даст себя в обиду. В этой встрече форвард оформил "хет-трик Горди Хоу".

Россиянин в первом периоде отдал голевую передачу на Мариана Хоссу, в третьем - подрался со Скотти Апшоллом, а в овертайме забросил победную шайбу.

- Видел в его Instagram, что этим летом он боксировал, - приводит Chicagotribune слова Сибрука. - Он может бросить соперника. Панарин - задиристый парень.