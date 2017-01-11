"Бостон" переиграл "Сент-Луис" Якупова и Тарасенко

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3. В составе проигравшей команды на лед выходили Наиль Якупов и Владимир Тарасенко. Оба россиянина завершили матч с показателем полезности "-2".

В еще одной встрече "Ванкувер" в овертайме сломил сопротивление "Нэшвилла". Победная шайба на счету Калле Ярнкрока​​. Никита Трямкин провел на площадке 16 минут 24 секунды и сделал два броска.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Бостон" - 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Голы: Ватрано - 3 (бол., Краг, Пастрняк), 8:19 - 0:1. Карло - 3 (Ватрано, Крейчи), 15:20 - 0:2. Маршан - 14 (Пастрняк, Бержерон), 17:52 - 0:3. Краг - 2 (бол., Спунер, Маршан), 21:31 - 0:4. Парэйко - 1 (бол., Перрон, Шворц), 23:57 - 1:4. Берглунд - 8 (бол., Перрон, Пьетранджело), 50:14 - 2:4. Маршан - 15 (п.в., Пастрняк, Бержерон), 58:43 - 2:5. Бродзяк - 6 (Апшолл), 59:35 - 3:5.

Вратари: Аллен (Хаттон, 20:00, 57:59 - 58:43, 59:43 - 59:49) - Раск.

Штраф: 15 - 27.

Броски: 17 (2+9+6) - 39 (11+16+12).

Наши: Якупов (11:11/1/-2), Тарасенко (19:26/0/-2) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Нэшвилл" - "Ванкувер" - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Уотсон - 3 (Фишер, Йоси), 20:35 - 1:0. Саттер - 11 (Берчи, Эдлер), 59:11 - 1:1. Ярнкрок - 6 (мен., Йоси), 64:58 - 2:1.

Вратари: Ринне - Миллер (57:56 - 58:51, 58:55 - 59:11).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 26 (8+10+7+1) - 30 (4+11+13+2).

Наши: - - Трямкин (16:24/2/0).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.