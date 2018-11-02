Богдан Киселевич: "В НХЛ нет букваря, по которому можно учиться. В каждой команде все по-разному"

Защитник "Флориды" Богдан Киселевич после поражения от "Виннипега" (2:4) в Хельсинки в рамках NHL Global Games 2018 рассказал о сложностях адаптации в НХЛ.

– Дадонов говорил, что у вас хороший английский.

– Ну, в русской школе учил.

– Что самое сложное в адаптации?

– Термины, быстрота. Нет букваря, по которому можно учиться. В каждой команде все по-разному. Одно вбрасывание может называться тремя разными словами. Ну и быстрее принимать решения за океаном надо.

– Как вам пресечь такое количество глупых удалений и ошибок? Может, напиться всей командой?

– Насчет этой идеи не знаю. Надо больше работать и концентрироваться на играх – это точно. (Игорь Еронко)