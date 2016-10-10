Боб Маккензи: "Проблемы "Тампы" не позволят Кучерову добиться справедливых условий контракта"

Известный инсайдер Боб Маккензи уверен, что нападающий Никита Кучеров, который является ограниченно свободным агентом, подпишет контракт с "Тампа-Бэй" до старта сезона. По его словам, соглашение будет рассчитано на несколько лет.

- Я бы поставил на то, что до начала сезона в НХЛ Кучеров подпишет контракт с "Тампой", - написал Маккензи на своей странице в твиттере. - Скорее всего, это будет контракт-"мост" на 2 или 3 года. Трудности клуба, связанные с потолком зарплат, не позволят Кучерову добиться справедливых условий. "Мост" - единственны вариант.