Бишоп будет основным голкипером "Далласа"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл сообщил, что основным вратарем в следующем сезоне будет Бен Бишоп. "Старз" получил 30-летнего американца по обмену из "Лос-Анджелеса" 9 мая и через три дня заключил с хоккеистом шестилетний контракт на 29,5 миллиона долларов.

- Мы рассчитываем, что он станет первым номером команды, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Нилла. - В лиге немного элитных вратарей. Бишоп входит в их число. Когда появился шанс получить такого игрока, мы сделали все ради этого.