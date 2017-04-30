Барри Тротц: "Замена Холтби? Хотел изменить моджо"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц после поражения от "Питтсбурга" (2:6) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли отметил, что вратарь Брэйден Холтби был недостаточно хорош. Голкипер был заменен после второго периода. Он сделал 11 сэйвов, а "Пингвинз" повели в серии со счетом 2-0.

– В некоторых моментах он был не так хорош, как мог бы, – цитирует Тротца Washington Post. – Холтби обычно решает игру, но сегодня он этого не сделал. Поэтому я попробовал что-то изменить, так сказать, поменять наше моджо, поколдовать. Он сам скажет вам, что мог сыграть лучше.

Холтби – хребет нашей команды. Однако надо помогать ему впереди и забвиать. Нельзя взвалить все на него. Нужно было забивать, но мы не смогли. В первом периоде у нас было много шансов.