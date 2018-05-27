Барри Тротц – об Овечкине: "Великие игроки не вписываются в общепринятые понятия"

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц накануне первого матча финала НХЛ с "Вегасом" рассказал о готовности капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина к решающим играм, а также оценил его вклад в историю лиги.

- Мы кое-что обсудили, и он внес определённые коррективы. Очень многие сомневались, что у него все еще оставались силы для борьбы. Но великие игроки не вписываются в общепринятые понятия, - приводит официальный сайт НХЛ слова Тротца. - В концовке прошлого сезона чего только не говорили в СМИ и соцсетях. Было больно, и он воспринял это как личное оскорбление, сказав: "Я докажу вам, что я все еще отличный игрок". И он смог это сделать. Кубок Стэнли? Кубок или его отсутствие не являются определяющим фактором для Овечкина, потому что он стал примером для многих ребят. Под его влиянием они начали играть в хоккей. Он будет в Зале славы, причем с первого раза, как только появится такая возможность. Он добился потрясающего успеха в НХЛ.

Первая игра финала пройдет 29 мая в Лас-Вегасе.