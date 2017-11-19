Анисимов – о голе в матче с "Питтсбургом": "Нужно продолжать в том же духе"

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов рад тому, что стал автором заброшенный шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (2:1). По словам форварда, нужно продолжать в том же духе.

В текущем сезоне Анисимов провел в составе "Блэкхокс" 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (10+2) очков.

– Я забросил очень важную шайбу. Перед этим соперник сровнял счет, но что произошло – то произошло, – приводит официальный сайт НХЛ слова Анисимова. – Необходимо забыть об этом и сделать соответствующие выводы. Очень рад тому, что забил. Нужно продолжать в том же духе.