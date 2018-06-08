Андрей Николишин: "Вашингтон" выстрадал и вымучил Кубок Стэнли. Овечкин ждал этого 13 лет"

Экс-форвард "Вашингтона" Андрей Николишин прокомментировал "СЭ" победу "Кэпиталз" в финале Кубка Стэнли. "Кэпиталз" в пятом матче серии переиграли "Вегас" со счетом 4:3.

- Они к этому шли очень давно, более 20 лет. Заслуженно победили в финале, - отметил Николишин. – Никакой ответственности или груза в концовке не было. Они просто наслаждались моментом. Как у них ответственность?

- Если бы уступил "Вашингтон", "Вегасу" в дальнейшем психологически было бы легче.



- Ничего не мог "Вегас", перестаньте! Они и так выше головы прыгнули. "Вегас" – команда-легенда для новичков. А "Вашингтон" этот Кубок выстрадал, вымучил, завоевал.

- Величие Овечкина не было бы таким окончательным, если бы он не взял Кубок Стэнли?



- Правильно. Саша ждал этого 13 лет. Он выиграл все индивидуальные трофеи. Сколько разговоров было вокруг кубковой борьбы "Вашингтона". Но здесь он по-настоящему уперся и доказал всем. (Игорь НОВИКОВ)