"Анахайм" потерпел седьмое поражение подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" на своем льду проиграл "Вегасу" со счетом 2:3. Для гостей эта победа стала пятой подряд, а хозяева проиграли в седьмой встрече кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Вегас" – 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Шмидт – 4 (Хант, Носек), 6:52 – 0:1. Спронг – 5 (бол., Махура, Хенрик), 21:57 – 1:1. Роуни – 3 (Линдхольм, Гиббонс), 22:15 – 2:1. Носек – 5 (Макнэбб), 30:15 – 2:2. Пачоретти – 11 (Штястны, Так), 30:46 – 2:3.

Вратари: Гибсон (58:33) – Флери (6:08 – 6:52).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 27 (6+10+11) – 42 (17+17+8).

5 января. Анахайм. Honda Center.