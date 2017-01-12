Алексей Яшин: "Овечкин? В 31 год все только начинается"

Бывший нападающий "Оттавы" и "Айлендерс" Алексей Яшин пожелал российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (5:2) оформил дубль, преодолев рубеж в 1000 очков, здоровья и удачи. Всего в активе капитана "Кэпиталз" 1001 (546+455) балл в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков.

- Сегодня нападающий Александр Овечкин набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ. До него только Могильный, Федоров и Ковалев добивались таких показателей. Уровень этих ребят сопоставим или кто-то из них выбивается для вас из этого ряда и является единоличным первым номером? - вопрос Яшину.

- Я не думаю, что их нужно сравнивать, потому что все эти ребята - великие. К тому же все они из разных поколений. Кто-то чуть постарше, кто-то помладше. Хочется пожелать Саше здоровья и удачи. Главное, чтобы он нас и дальше радовал своими голами и победами и набирал еще кучу очков, став самым великим в НХЛ по голам и очкам.

- Сколько очков Овечкин способен набрать или забить голов, учитывая, что у него контракт с "Вашингтоном" будет действовать еще четыре с половиной года?

- Хоккей такая игра, в которой очень сложно что-то загадывать. Главное, чтобы он как можно дольше играл, набирал очки, помогал своей команде и боролся за Кубок Стэнли. У Саши есть хорошие шансы достичь высокого результата не только среди наших хоккеистов, но и среди всего мирового хоккея. Поэтому хотелось бы, чтобы когда Овечкин завершил свою карьеру и посмотрел назад, сказал, что он сделал все, что возможно. И конечно, хочется, чтобы он, наконец, выиграл Кубок Стэнли.

- Как думаете, сколько Овечкин способен играть на таком высоком уровне?

- Мне кажется, что в 31 год все только начинается. Очень многое зависит от того, в какой команде ты выступаешь, где, как строится игра. Здорово, что Саша нашел свою команду, где все строится через него, и он действительно является главной частью этого клуба.

- Можно ли назвать Овечкина лучшим хоккеистом постсоветского времени?

- Если смотреть на его статистику, он набрал больше всех очков после тех ребят, которые выступали в советские времена. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)