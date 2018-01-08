Александр Овечкин: "Во втором периоде "Вашингтон" не контролировал игру"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (3:2 Б) отметил, что команда начала игру хорошо, но во втором периоде утратила контроль. В этой встрече форвард набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой.

- У нас есть дни отдыха и тяжелых тренировок, а эта игра отличалась скоростью, - приводит пресс-служба НХЛ слова Овечкина. - В первом периоде мы играли очень хорошо, а во втором не контролировали игру. Холтби сегодня был великолепен.