Александр Овечкин: "Вашингтон сражался до конца. Не повезло"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Рейнджерс" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что пятидневный перерыв в расписании пошел его команде на пользу. Российский форвард положительно оценил игру "Кэпиталз", несмотря на поражение.

- Перерыв - это хорошо. Отдохнули. У кого-то были болячки, - сказал Овечкин в интервью пресс-службе НХЛ. - Расписание такое, никто ничего не может сделать. Back-to-back в час дня, без утренней раскатки. Но надо справляться с этим.

В принципе, мы играли два периода хорошо. Первый период можно в актив не засчитывать, а так сражались до конца. Не повезло.

- Что сделать сейчас, чтобы в достойном виде выйти в плей-офф?

- Готовить себя морально и физически. На кон поставлено многое.