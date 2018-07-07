Александр Овечкин: "Русских любят. Русские везде"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал об отношении к нему в столичном клубе. По его словам, ему приятно чувствовать поддержку болельщиков.

– Не секрет, что в некоторых клубах НХЛ не очень хорошо относятся к российским легионерам. Как было в "Вашингтоне"? Вас с самого начала тепло принимали, или со временем переборолось?

– В "Вашингтоне" к русским всегда хорошо относились. Очень много было людей было до меня, надеюсь, что очень много будет и после меня, когда я закончу карьеру. Начало положено. Сегодня если посмотреть на родной город – сколько было людей, сколько было фанатов именно "Вашингтона", которые говорили, что ночами не спали. Ждали 13 лет. Кто-то ждал 20 лет, болея за команду. Очень приятно находиться именно в таких ситуациях – все болеют, все переживают. Русских любят. Русские везде. (Игорь ЕРОНКО)