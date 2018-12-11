Александр Овечкин – о первых днях в "Вашингтоне": "Это было трудное время для меня"

Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин​ рассказал о том, где спортсмен жил на первых порах, когда перешел в клуб из США. 33-летний российский форвард признался, что тогда он столкнулся с трудностями новой жизни в Северной Америке.

"Вашингтон" подписал Овечкина в 19-летнем возрасте летом 2005 года. Тогда хоккеиста разместили в гостинице, откуда он ездил на тренировки своего клуба.

– Чем вы занимались тогда в отеле?

– Ничем, – приводит слова Овечкина The Athletic. – Я ничего там не делал. Это было трудное время для меня. Никто не говорил, что будет легко прийти в "Вашингтон". Конечно, любой игрок должен заслужить уважение со стороны игроков, болельщиков и города.

В текущем сезоне 33-летний россиянин сыграл в 29 матчах и заработал 36 (22+14) очков.

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