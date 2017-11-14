Агент Сошникова: "Надеюсь, Никиту вернут в "Торонто" не из-за угрозы отъезда в КХЛ"

Агент форварда "Торонто" Никиты Сошникова Дэн Мильштейн рассчитывает, что его клиент будет вызван из фарм-клуба по игровым показателям. По условиям контракта, нападающий должен быть возвращен в основу до 14 ноября - в противном случае он сможет вернуться в КХЛ.

- Сейчас у нас нет мыслей по поводу этого пункта в контракте, - цитирует Toronto Sun Мильштейна. - Мы рассчитываем, что если Никиту вызовут в основу, это будет связано с его хорошей игрой, а не из-за его возможного отъезда.

Напомним, в этом сезоне Сошников провел за фарм-клуб "Торонто"14 матчей, набрав 12 (5+7) очков. В общей сложности он провел в НХЛ 67 матчей, набрав 14 (7+7) баллов.