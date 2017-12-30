Агент Кучерова: "Никита во всем русский человек"

Агент нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Дэн Мильштейн подчеркнул, что хоккеист является абсолютно русским человеком. По словам представителя, у форварда много друзей из России.

– Никита во всем русский человек. У него потрясающая пара с Настей, которая приезжала к нему еще в 18 лет, во времена юниорской лиги, а сейчас не только ходит на все его домашние, но и смотрит по телевидению все выездные игры, – приводит Nhl.com/ru слова Мильштейна. – У него уйма русских друзей во главе с Наместниковым, с которым они обедают после каждой тренировки.

Каждое лето он приезжает в Россию. А когда Панарин и многие другие русские ребята приезжают в Тампу, вечером за день до матча почти всегда находят время для ужина. Постоянно интересуется у меня их делами.

Напомним, что Кучеров выступает в составе "Тампы" с 2013 года. В текущем сезоне за "лайтнинг" он провел 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 54 (24+30) очка.