04:37 | Хоккей — НХЛ

43 сэйва Георгиева помогли "Рейнджерс" переиграть "Баффало"

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"Рейнджерс" на своем льду оказался сильнее "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Команда из Нью-Йорка прервала серию из трех поражений, а "Сэйбрз" проиграл в четвертый раз кряду.

Ворота "Рейнджерс" защищал россиянин Александр Георгиев, сделавший 43 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Баффало" - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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redgy

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