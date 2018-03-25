43 сэйва Георгиева помогли "Рейнджерс" переиграть "Баффало"

"Рейнджерс" на своем льду оказался сильнее "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). Команда из Нью-Йорка прервала серию из трех поражений, а "Сэйбрз" проиграл в четвертый раз кряду.
Ворота "Рейнджерс" защищал россиянин Александр Георгиев, сделавший 43 сэйва.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Баффало" - 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)
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