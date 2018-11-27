3 очка Панарина принесли "Коламбусу" победу над "Детройтом"

"Детройт" на своем льду потерпел поражение от "Коламбуса" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Ред Уингз" проиграл третью встречу кряду.

Российский нападающий "Блю Джекетс" Артемий Панарин отметился голом и двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Коламбус" – 5:7 (0:3, 3:2, 2:2)

Голы: Дюбуа – 11 (Панарин, Аткинсон), 7:34 – 0:1. Андерсон – 11 (Дженнер), 9:51 – 0:2. Панарин – 6 (бол., Веренски, Андерсон), 16:04 – 0:3. Нюквист – 3 (Декейсер, Манта), 20:44 – 1:3. Нутиваара – 3 (Мюррей, Хянникяйнен), 25:02 – 1:4. Дженнер – 5 (Мюррей, Фолиньо), 26:40 – 1:5. Грин – 2, 28:05 – 2:5. Чоловски – 4 (бол., Нильсен, Ванек), 37:43 – 3:5. Манта – 8 (Ларкин, Нильсен), 40:39 – 4:5. Дюбуа – 12 (Савар, Панарин), 43:34 – 4:6. Манта – 9 (Дэйли, Чоловски), 57:48 – 5:6. Джонс – 3 (п.в., Дюбуа), 58:29 – 5:7.

Вратари: Ховард (Бернье, 40:00, 57:17 – 57:48, 58:16 – 58:29) – Бобровский.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 32 (10+14+8) – 32 (16+7+9).

Наши: – – Панарин (17.41/2/+1).

27 ноября. Детройт. Little Caesars Arena.