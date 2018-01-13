2 очка Макдэвида помогли "Эдмонтону" обыграть "Аризону"

"Эдмонтон" обыграл "Аризону" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. В составе "Ойлерз" 2 шайбы на счету Дарнелла Нерса, две передачи сделал Коннор Макдэвид.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Эдмонтон"- 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

Голы: Ричардсон - 2 (Чикран, Мартинук), 2:03 - 1:0. Арчибальд - 2 (Дворак, Келлер), 3:17 - 2:0. Нерс - 4 (Ларссон, Хайра), 14:16 - 2:1. Марун - 10 (Клефбом, Макдэвид), 19:22 - 2:2. Нерс - 5 (Драйзайтль, Макдэвид), 43:57 - 2:3. Ньюджент-Хопкинс - 16 (п.в., Лучич), 59:40 - 2:4.

Вратари: Раанта (58:10 - 58:26, 58:42 - 59:40) - Тэлбот (Монтойя, 3:17).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 22 (10+5+7) - 27 (13+5+9).

Глендейл. Gila River Arena.