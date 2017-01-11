Онлайн с Валерием Брагиным!

В среду, 11 января, гостем редакции "СЭ" станет главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин. Под его руководством в январе наша команда выиграла бронзовые медали молодежного чемпионата мира.

"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Брагиным на своей странице в Facebook (начало – в 12.00 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.

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