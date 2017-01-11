Онлайн с Валерием Брагиным!

В среду, 11 января, гостем редакции "СЭ" станет главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин. Под его руководством в январе наша команда выиграла бронзовые медали молодежного чемпионата мира.
"СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию общения с Брагиным на своей странице в Facebook (начало – в 12.00 по московскому времени). Оставляйте свои вопросы в комментариях под этой новостью – на самые интересные из них ответит наш гость.
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Владимир Найденов
Один из хоккейных людей назвал 1997 г.р. в России "неблагополучным", т.е. слабым. Ваше мнение. Как сделать, чтобы ребята не уезжали? Хочется видеть хоккей в России, а не шоу-варьете с отупляющей музыкой и плясками полуголых девиц. Еще и играют второсортные канадцы. Спасибо вам за игру, за команду, за праздник, который нам в очередной раз подарили. Молодежка - единственная радость в нашем хоккее.
11:33
teen225
Передайте, пожалуйста, Валерию Николаевичу привет с его малой родины - города Лесного Свердловской области (бывш. Свердловск-45). Смотрим его матчи, переживаем, а также гордимся своим знаменитым земляком. Огромный привет от школы №74. Валерий Николаевич так и остался единственным светлым пятном в истории хоккея нашего города. Но через несколько лет должны построить ледовую арену. Надеемся, что вы ещё приедете к нам в гости)
11:11
Future23
Димано иди в школу, учи знаки препинания.
11:02
Black_Knight
Здравствуйте. Чем обусловлено, что и в полуфинальном матче с США, и в матче за третье место со шведами соперники выглядели заметно активнее в первой половине матча, а затем уже преимущество постепенно переходило к нашей сборной? Были какие-то тактически моменты с вашей стороны на такое течение игры изначально. Или просто уровень соперников и их активность вынуждали нас защищаться и самим переходить к более атакующей игре уже после утраты ими стартовой свежести?
10:59
Марио66
Сколько БЫ шайб смог забить Кирилл Капризов в ворота сборной Канады в победном для России финале против хозяев МЧМ 2017, ЕСЛИ БЫ они встретились в финале?
10:58
Нет_А-ФОНА_И_Не_Нужен
1. в серии буллитов с Америкой был момент, когда хотели заменить Самсонова? Есть мнение, что наш вратарь поплыл после первой шайбы в "домик" 2. Есть такой хоккеист (подходящий по возрасту, статусу и т.д.), про которого подумали во время турнира "Эх, сейчас бы пригодился..."? Хотя в одной конкретной игре 3. Оцените судейство во втором матче с США? 4. Какая из команд турнира произвела самое сильное впечатление?
10:58
Димано
В финале Канада вынесла бы Россию
10:43
Димано
Америка была сильнее России
10:41