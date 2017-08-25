Новый сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящен Суперсерии-1972

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов сообщил, что сезон-2017/18 любительского турнира будет посвящен суперсерии СССР – Канада 1972 года. Старт сезона состоится 2 сентября в Москве.

– Седьмой сезон НХЛ посвящает 45-летию легендарной суперсерии СССР – Канада 1972 года, – цитирует "Р-Спорт" Бахмутова. – Логотип и стилистика VII всероссийского фестиваля возвращает нас на десятилетия назад – в годы доминирования сборной СССР на международной арене.

Отметим что в предстоящем сезоне в Национальной хоккейной лиге выступят свыше 1000 команд из 78 регионов России.