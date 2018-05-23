Канадцы не хотят играть в Кошице на чемпионате мира

Сборная Канады отказывается играть в Кошице на чемпионате мира-2019, сообщает iSport.cz. Ранее был определен состав групп мирового первенства, и канадцы попали в группу А, которая сыграет в Кошице.

По данным издания, главная причина отказа в том, что "кленовые лисья" уже играли в этом городе на чемпионате мира в 2012 году, а также некоторое неудобство с точки зрения логистики. Канадцы уже подали запрос на перенос их игр в Братиславу.

Отметим, что участники группы В, в которую вошла и сборная России, сыграют именно в столице Словакии. Чемпионат мира-2019 пройдет с 3 по 19 мая.