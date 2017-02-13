Владимир Воробьев: "Скобрев привнес много нового в тренировки "Динамо"

Ассистент главного тренера "Динамо" Владимир Воробьев отметил, что приход в штаб бело-голубых Ивана Скобрева пошло на пользу команде. Двукратный призер Олимпиады в Ванкувере по конькобежному спорту работает тренером по физподготовке команды с начала декабря.

– По ходу сезона мы изменили тренировочный процесс, - сказал Воробьев. - Если раньше занятия были долгими, примерно по полтора часа, то сейчас они короткие, но очень интенсивные. Уверен, это главная причина. К тому же у нас появился новый тренер по физической подготовке – Иван Скобрев. Олимпиец с богатым опытом, который привнес в наши тренировки очень много нового. Мы с ним очень быстро нашли общий язык и можем говорить о хоккее 24 часа в сутки. Плюс у нас все-таки очень неплохой коллектив. Молодежь выступает рядом с теми, кто выигрывал Кубок Гагарина. И нет равнодушных. А это важно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Воробьева