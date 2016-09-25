Валерий Ничушкин: "Надеюсь, принял правильное решение перейти в ЦСКА"

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы над "Адмиралом" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, как проходит адаптация в новой команде. Также форвард отметил, что ему пока тяжело в игровом плане, передает корреспондент "СЭ" Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Что это за шайба, которую вам вручили? Первое очко тоже имеет значение?

– Да это я просто для себя взял. А первое очко придаст мне уверенности.

– С вашей стороны была хорошая игра, нацеленность на ворота, много моментов. Что помешало забросить сегодня? Максим Третьяк?

– Не знаю. Я только начинаю играть в ЦСКА. Всего пятый день нахожусь в команде. Несколько недель до этого по сути один тренировался. Немного тяжело в игровом процессе. В первом матче вообще мало что получалось. Сегодня чуть получше.

– Тяжело было принять решение, где будете играть? Права на вас были у "Динамо", в итоге вы стали армейцем.

– По поводу этого расскажу чуть попозже. Пока не готов говорить. Конечно, было тяжело. Было много плюсов и там, и тут. Надеюсь, что принял правильное решение.

– Вариант остаться в "Далласе" был?

– Конечно, был. Мне предлагали контракт. Но мне показалось, что тут лучше будет играть.

– Какие впечатления от армейского клуба?

– Пока еще не понимаю. Все очень быстро произошло. Я только пятый день в команде. Все в новинку. Здесь все по-другому, отличается от НХЛ. Те же командные разминки. Там каждый игрок занимается по своей программе. А здесь все всегда командно. К этому надо будет привыкнуть.