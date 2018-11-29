"Трактор" победил "Адмирал"

"Трактор" одержал победу над "Адмиралом" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. В составе челябинского клуба отличились нападающие Антон Глинкин и Виталий Кравцов. За владивостокскую команду забил форвард Войтех Полак.

"Трактор" с 29 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. "Адмирал" с 18 баллами располагается на 13-й позиции.

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"Трактор" (Челябинск) – "Адмирал" (Владивосток) – 2:1

Голы: Полак - 4 (Таталин, Зайцев), 13:06 - 0:1. Глинкин - 4 (Полыгалов, Кравцов), 21:51 - 1:1. Кравцов - 5 (бол., Глинкин, Полыгалов), 41:22 - 2:1.

Вратари: Демченко - Серебряков (58:39).

Штраф: 13 - 11.

Броски: 23 (7+9+7) - 27 (8+14+5).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

29 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова. 6870 зрителей.