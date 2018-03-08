"Спартак" установил антирекорд Кубка Гагарина

"Спартак", проиграв ЦСКА четыре матча в 1/8 финала Кубка Гагарина с общей разницей 1:11 (0:6, 0:1, 1:3, 0:1), установил антирекорд плей-офф КХЛ. Еще ни одна команда не вылетала из розыгрыша турнира, забросив всего одну шайбу.

Предыдущее "достижение" принадлежало ЦСКА и "Трактору", которые в 2009 году смогли забросить своим соперникам две шайбы. Армейцы трижды уступили московскому "Динамо" с общим счетом 2:14 (1:2; 0:7, 1:5), а челябинцы проиграли три встречи подмосковному "Атланту" с общим счетом 2:13 (0:3, 1:5, 1:5). Напомним, что в первом розыгрыше трофея серии плей-офф кроме финальных проводились до трех побед.