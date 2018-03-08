"Спартак" установил антирекорд Кубка Гагарина

"Спартак", проиграв ЦСКА четыре матча в 1/8 финала Кубка Гагарина с общей разницей 1:11 (0:6, 0:1, 1:3, 0:1), установил антирекорд плей-офф КХЛ. Еще ни одна команда не вылетала из розыгрыша турнира, забросив всего одну шайбу.
Предыдущее "достижение" принадлежало ЦСКА и "Трактору", которые в 2009 году смогли забросить своим соперникам две шайбы. Армейцы трижды уступили московскому "Динамо" с общим счетом 2:14 (1:2; 0:7, 1:5), а челябинцы проиграли три встречи подмосковному "Атланту" с общим счетом 2:13 (0:3, 1:5, 1:5). Напомним, что в первом розыгрыше трофея серии плей-офф кроме финальных проводились до трех побед.
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Пиитерец
Надо по сусекам поскрести, пальмовые рощи потрясти: может какую-нибудь Зе Педру и отловят селекционеры спортаговские. Равнение на Фердуна!
21:19
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Свинство- зло! (Плутарх)
21:15
shpasic
молодцы!
20:53
jpanin
Эта команда любит рекорды ... то 0:7 в Ливерпуле , теперь одна шайба за четыре игры ...
20:43
Roma_Totti
Andrew Arshavin -- Кайрат так никогда не проигрывал в Европе.))
20:42
MrSNik
Это ж Спартак.Он весь такой из антирекордов состоит.
20:42
Andrew Arshavin
Что-то мне эти цифры напоминают...Или там было 1-18?
20:38