Сергей Андронов: "Этот чемпионат получился ровный, команды шли ноздря в ноздрю"

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов отметил, что еще не решил брить ему бороду на плей-офф или нет. По его словам, в регулярном чемпионате была серьезная конкуренция.

– В прошлом году ЦСКА выходил в плей-офф в рамках очевидного фаворита из Западной конференции. Сегодня команду можно назвать теневым фаворитом. Согласны?

– Этот чемпионат очень ровный и команды прилично выступают. Это интересно, когда все идет друг за другом, ноздря в ноздрю. Такая конкуренция всем только помогает. Думаю, и зрителям намного интереснее следить за чемпионатом и смотреть матчи.

– Перед плей-офф будете бриться?

– Пока не знаю. Еще не решил (смеется). У нас есть еще чуть-чуть времени для этого. Еще денек. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)