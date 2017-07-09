Хиетанен может перейти в "Авангард"

"Авангард" ведет переговоры с Юусо Хиетаненом из "Динамо" Москва. Пока 32-летний защитник не подписал контракт со столичным клубом. Идут переговоры. Решение будет принято в ближайшие дни, но, по нашим данным, омичи предлагают финну трехлетнее соглашение.

В минувшем сезоне Хиетанен принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 30 (12+18) очков. Также на его счету гол и две результативные передачи в девяти играх плей-офф.

Напомним, что ранее дисциплинарный комитет КХЛ, а также совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ рассмотрели заявления 42 хоккеистов АНО ОХК "Динамо" (Москва) о предоставлении им статуса "неограниченно свободный агент" в связи с неисполнением клубом контрактных обязательств. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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