Харийс Витолиньш: "Матч с "Динамо" будет приближен к играм, которые будут на Олимпиаде"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" отметил, что команде нужно на подъеме провести игру и показать хороший хоккей. Он также добавил, что эта встреча будет похожа на те, что ждут сборную России на Олимпиаде-2018.

– Впереди последняя домашняя игра перед паузой. Думаю, настрой у ребят хороший, все знают, что скоро наступит олимпийский перерыв, – приводит официальный сайт СКА слова Витолиньша. – Силы беречь незачем – наоборот, нужно на подъеме провести игру, показать хороший хоккей. Сегодня будет, думаю, насыщенная игра.

"Динамо" нужно обязательно выигрывать – это хорошо и для нас, и для игроков, которые поедут в сборную. Игра будет приближена к тем матчам, которые будут у нас на Олимпиаде. Соперник мотивирован, знает, что отступать некуда, будет стараться играть активно. У "Динамо" молодые ребята, физически хорошие, нам нужно быть готовыми к этому.

У меня особенного настроя на эту команду нет, думаю, ребята сами хотят себя проявить. У кого-то что-то не получается, и это последняя встреча, когда игрок может прежде всего себе доказать, что он все делает правильно. Мы в "Динамо" провели достаточно много времени, незабываемого времени. В первый год было больше эмоций, сейчас уже все-таки больше концентрации на своей игре. Но волнение перед играми с "Динамо" все равно есть.

Матч СКА – "Динамо" пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.