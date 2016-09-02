Трефилов посетил шоу "Вечерний Ургант"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов посетил телешоу "Вечерний Ургант". Помимо специалиста гостями первого выпуска нового сезона стали Олимпийские чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева и Екатерина Ильина. Выпуск программы покажет "Первый канал", начало - в 23.30 по московскому времени.
Гости первого выпуска нового сезона - триумфаторы Олимпиады в Рио! Олимпийские чемпионки, гандболистки Анна Вяхирева, Екатерина Ильина и, конечно же, главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов! Смотрите сегодня сразу после шоу "Голос" #вечернийургант #urgantshow #гандбол #АннаВяхирева #ЕкатеринаИльина #ЕвгенийТрефилов