19:56 | ГАНДБОЛ

Трефилов посетил шоу "Вечерний Ургант"

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Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов посетил телешоу "Вечерний Ургант". Помимо специалиста гостями первого выпуска нового сезона стали Олимпийские чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро Анна Вяхирева и Екатерина Ильина. Выпуск программы покажет "Первый канал", начало - в 23.30 по московскому времени.

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