Межведомственная комиссия одобрила заявку России на проведение чемпионата мира-2023

Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований одобрила заявку на проведение женского чемпионата мира-2023, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России. Выборы страны-хозяйки чемпионата мира состоятся 28 января 2017 года на совете Международной федерации гандбола.

Федерация гандбола России сформировала и отправила концепцию чемпионата мира среди женских команд 2023 года в ноябре прошлого года. Согласно заявке, мировое первенство планируется провести в пяти городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Астрахани в декабре 2023 года. Также свои заявки выдвинули Венгрия и, совместно, Норвегия и Дания.