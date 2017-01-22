Исполком ФГР обсудит вопрос о главном тренере мужской сборной России 3 февраля

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подчеркнул, что 3 февраля исполком рассмотрит вопрос о том, остается ли Дмитрий Торгованов на посту главного тренера мужской сборной РФ. Вчера национальная команда проиграла Словении (26:32) в матче 1/8 финала чемпионата мира. Перед российскими гандболистами стояла задача выйти в полуфинал.

- Вопрос о том, остается ли Торгованов на посту главного тренера сборной, пока не поднимался, - приводит "Р-Спорт" слова Шишкарева. - Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме ФГР 3 февраля после отчета Торгованова. Задача не выполнена, но, с другой стороны, Торгованов - талантливый способный тренер. Мы должны услышать программу. Пока мы слышим только разговоры и увещевания о том, что все у нас под контролем. Как у нас это под контролем, мы уже увидели.

Если мандат доверия Торгованову будет продлен, мы должны понимать, под что мы это делаем, какой план действий ожидается. Где у нас плохо, мы и так знаем. Хотелось бы узнать, как сделать лучше российский мужской гандбол.

Мы планируем и семинары, и исполком, и отчет главного тренера о том, как готовилась сборная. Мы проиграли далеко не самому сильному сопернику. Это же не сборная Франции была. Сборная Словении была по силам нам. Мы упустили победу после того как вели в первом тайме.

Любое поражение - это всегда повод проанализировать, задуматься, что происходит. Скамейка запасных у нас в России заканчивается тем количеством игроков, которые были на чемпионате мира. Должной конкуренции в мужской сборной нет, молодые игроки еще не набрались опыта. Александра Деревеня разве можно назвать молодым игроком в 24 года? В 25 лет Екатерина Ильина выиграла Олимпиаду, Анна Вяхирева - в 21. А мы все о молодых говорим.