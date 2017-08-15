ФГР уволила тренера Чигарева и обратится в прокуратуру по факту коррупции

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что исполком организации решил отправить в отставку главного тренера юношеской сборной России (игроки в возрасте до 19 лет) Николая Чигарева. Он отметил, что ФГР обратится в прокуратуру по факту коррупции и присвоения зарплаты игроков специалистом.

- Решение об отставке поддержано абсолютным большинством членов исполкома, это свершившийся факт, - цитирует "Р-Спорт" Шишкарева. - Я на поле не вижу его работы. Он оскорбляет ребят, они не только его боятся, он их бьет, есть факты избиения ребят, рукоприкладства. При этом он еще своим поведением у ребят забрал эту победу с Тунисом. Вместо того, чтобы помочь, он своими руками их добивает. Это аморально, недопустимое поведение. Моя позиция: буду предлагать коллегам лишить его всех званий почетных, которые у него есть, дисквалифицировать его пожизненно и запретить прикасаться к детям. Это сломанные судьбы.

У нас есть факты коррупции, невыплаты зарплат ребятам, дети расписывались в пустых бюллетенях. У них забирали командировочные. Мы будем подключать прокуратуру и следственные органы, чтобы разобраться. Это комплекс проблем.

Напомним, ранее 15 августа ФГР отозвала Чигарева с чемпионата мира в Грузии за неподобающее поведение во время матча против Туниса (30:31). Тренер апеллировал к официальным лицам Международной федерации гандбола в неподобающей манере, жалуясь на работу судьи. За подобное поведение специалист был дисквалифицирован на две игры, а ФГР оштрафована на 5000 швейцарских франков.