Евгений Трефилов: "Надо попытаться вытащить новых игроков на свет божий"

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов отметил, что на чемпионате Европы перед ним стоит задача подготовить молодых гандболисток к более серьезным испытаниями. Турнир проходит в эти дни в Швеции. В первой игре группового турнира россиянки обыграли Хорватию со счетом 32:26.

- Как себя ощущают молодые гандболистки в сборной России? Вы чувствуете, что они вписываются в коллектив?

- У них еще все впереди - и горести, и радости, и слезы, и улыбки, - приводит пресс-служба ФГР слова Трефилова. - За свою карьеру я редко встречал молодых игроков, которые с ходу вписывались бы в коллектив. У них может быть все хорошо за пределами площадки, но важно, как они ведут себя на тренировках, в играх. Знаете, здесь как у солдат - собрали всех в кучу и бросили в бой, а потом становится понятно, кто выдерживает нагрузку и ответственность, а кто нет. У кого есть характер, спортивная злость, а у кого это отсутствует.

- Чем для вас нынешний чемпионат Европы отличается от предыдущих подобных турниров?

- В моей карьере это уже третье поколение игроков. Надо попытаться новых игроков вытащить на свет божий. Вы прекрасно понимаете, что из нынешнего состава далеко не все дотянут до Олимпиады в Токио, у меня были мысли взять молодых игроков, закрыть глаза на результат и натаскивать их. Вот сейчас Румыния привезла старую команду, Испания тоже - и что? Сейчас тот, кто сможет быстрее перестроиться, кто найдет баланс, оптимальный состав, тот и будет фаворитом в гандболе.

- В матче со сборной Хорватии произошло еще одно важное событие - на площадку вышла Людмила Постнова и тем самым состоялось ее полноценное возвращение в сборную. Насколько велика ее роль в команде?

- Людмила Постнова играет очень важную роль в коллективе. Мне бы очень хотелось, чтобы она вернулась на свой прежний уровень. Но не менее важно для меня, чтобы она была стабилизатором в нашем коллективе.