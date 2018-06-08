Большинство россиян считает, что в матче с участием России будет зафиксирован самый крупный счет на ЧМ

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) провели опрос среди россиян. В частности, 6 процентов опрошенных считают, что в матче плей-офф с участием сборной России будет зафиксирован самый крупный счет на чемпионате мира. Не уточняется, в чью пользу будет эта победа.
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5 процентов думают, что разгромный счет будет в игре сборной Бразилии, по 4 процента отдали свои голоса матчам с участием немцев и испанцев.
Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.
Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.
Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
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Опрос
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