Россия - третий фаворит чемпионата мира. Так считают сами россияне

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) выяснили, кого россияне считают фаворитом чемпионата мира. По данным исследования, большинство опрошенных пророчат победу на турнире сборной Германии. В ее победе уверены 22 процента опрошенных россиян. В победе Бразилии не сомневаются 17 процентов болельщиков. На третьем месте - Россия. В ее успехе уверены 16 процентов граждан страны.

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.

Сборная России в рамках группового этапа встретится с командами Саудовской Аравии (14 июня, "Лужники"), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).