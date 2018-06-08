Опрос среди россиян: Кокорин играет на публику, Дзагоев не гонится за славой

Специалисты консалтингового подразделения Media Direction Group (Brandscience) выяснили, кто из игроков сборной Роcсии, по мнению россиян, больше играет на публику, а не нацелен на результат. Пятая часть опрошенных считает, что это суждение относится к нападающему "Зенита" и национальной команды Александру Кокорину.

При этом полузащитник ЦСКА и сборной Алан Дзагоев не гонится за славой – таково мнение 18 процентов россиян. В пятерку также вошли Игорь Акинфеев (18%), Александр Головин (17%), Алексей Миранчук (16%), Артем Дзюба (15%).

Исследование проводилось по всей России. В опросе приняли участие 1293 респондента в возрасте от 16 до 55 лет. Специалисты опросили мужчин (50%) и женщин (50%), проявлявших интерес к предыдущим чемпионатам мира по футболу и хоккею, Олимпиаде и другим спортивным мероприятиям.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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