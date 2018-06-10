Александр Кержаков: "Все эти товарищеские матчи ничего не значат. Мы выйдем из группы"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков составил компанию чемпиону мира-1998 в составе сборной Франции Марселю Десайи во время открытия фан-зоны ЧМ-2018 около МГУ. После завершения церемонии он призвал российских болельщиков не унывать.

– Мы живем в счастливое время! Сложно было поверить, но главный футбольный турнир пройдет в России. И я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Поскольку знаю, насколько готова страна, насколько много сил было вложено. Люди ждут праздника. Россия покажет всему миру, как она гостеприимна.

– Марсель Десайи считает, что главный залог успеха сборной России – остановить Салаха. Команда на это способна?

– В прошедшем сезоне сделать это вообще мало кому удавалось, но я верю в лучшее. Более того, уверен, что Россия выйдет из группы.

– Серия без побед не смущает?

– Ничего страшного. Все эти товарищеские матчи ничего не значат! На то они и подготовительные. Главный наш соперник не Салах, и даже не Уругвай, а мы сами. И все будет зависеть от первого матча. Это будет самый сложный матч. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россияне в групповом турнире домашнего турнира сыграют в с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара Арена).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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