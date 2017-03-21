Виталий Мутко: "Товарищеские матчи? Мы уже ведем переговоры с серьезными сборными"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что сейчас ведутся переговоры по проведению товарищеских матчей с российской командой в октябре и ноябре. В марте сборная России проведет матч против Кот-д'Ивуара (24 марта в Краснодаре) и Бельгии (28 марта в Сочи).

– Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными. Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем.

Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть.