Валерий Газзаев: "Последние матчи сборной России – продолжение Euro-2016"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил мнение, что национальная команда пока не оставляет цельного впечатления. По его словам, последние пять матчей – это продолжение неудачного для россиян чемпионата Европы.

– Сложно делать какие-то заключения по сборной, – подчеркнул в эфире программы "После футбола". – Те пять матчей, которая провела команда, – это продолжение того, что было на Euro. Проверили много молодых игроков, ребят среднего возраста, но цельного впечатления сборная не оставила. Положение, на мой взгляд, сегодня очень тревожное.

Результаты и игра никого не устраивают. При этом мы играли с командами, которые не относятся к грандам. Весь информационный негатив вокруг сборной и РФС, который был во время Euro, надо менять на позитивную основу.