Заза Джанашия: "Если Фарфан сделает кульбит – сломается"

Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия в интервью "СЭ" отметил, что форвард Джефферсон Фарфан​ похож на него. Тем не менее, он уверен, что у перуанца не получится эффектно праздновать голы кульбитами, как делал это Джанашия.

– Что Семин сделал с Фарфаном?

– А мы ведь похожи. У меня тоже был лишний вес, как у Джефферсона. Несмотря на это, Палыч мне доверял, и я отвечал голами. Как и Фарфан сейчас! Если человек забивает, какая разница, сколько он весит? Семин – профессионал, и на Джефферсона смотрит тоже как на профи и позволяет творить ему на поле то, что он умеет.

– Но вы круче Фарфана тем, что делаете кульбиты.

– Да! Он если исполнит сальто, наверное, сломается. Я до сих пор могу сделать кульбит. Говорю же, если человек что-то умеет, не разучится. И вес никогда этому не мешал. Даже сейчас, когда я вешу сто килограмм. Нормально, да? Держусь еще? (Александр МУЙЖНЕК)

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